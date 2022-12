A7 tussen Sneek en Joure nog zeker halfjaar dicht vanwege omhooggekomen asfalt

Rijpma-De Jong neemt op NK allround ruime afstand van Groenewoud: ‘Dit was doel op mijn lijstje’

Schaatsster Antoinette Rijpma-De Jong heeft bij het NK allround in Heerenveen na drie afstanden ruime afstand genomen van haar concurrente Marijke Groenewoud. De 27-jarige schaatsster van Jumbo-Visma versloeg de nummer 2 in het klassement in een rechtstreeks duel. Rijpma-De Jong was ook de snelste in een baanrecord van 1.52,95.

