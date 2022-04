Actievoerders bij vliegbasis Leeuwarden weggeduwd door automobilist

Staatsse­cre­ta­ris naar Wier om te praten over overlast door radar die door oorlog weer dag en nacht bromt

Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat gaat woensdag op bezoek in het Friese dorp Wier om met de inwoners te praten over de overlast door de radarpost, meldt de Leeuwarder Courant. Door de oorlog in Oekraïne is de radar tegenwoordig dag en nacht in bedrijf.

