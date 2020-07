Ajax eert Heerenveen voor hulp aan aspiranten in Hongerwinter

Celstraf en jeugd-tbs voor fatale steekpar­tij Drachten

8 juli Een 16-jarige jongen uit Gorredijk heeft 265 dagen jeugddetentie plus voorwaardelijke jeugd-tbs gekregen voor het doodsteken van Roan Brilstra in Drachten eind vorig jaar. Volgens de rechtbank in Leeuwarden was er sprake van doodslag.