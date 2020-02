ANWB-paddenstoel van Terschelling in je tuin? Ze staan te koop op Marktplaats en zijn razend populair

Er staan varianten uit vier periodes online, waarvan de oudste het meest geliefd is. ,,Er is al een bod van 450 euro uitgebracht.’’ Onder meer plaatsnamen als West aan Zee en Lies staan op de oudste paddenstoel. ,,We krijgen ook verzoeken binnen van mensen die het bordje van Hoorn willen bemachtigen, omdat ze daar bijvoorbeeld getrouwd zijn’’, gaat de directeur verder.

‘Er is één bij die voor de helft verbrand is’

,,Of juist een paddenstoel met daarop de plaatsnaam West-Terschelling, omdat ze er wonen.’’ Niet alleen de exemplaren die in goede staat zijn, zijn geliefd bij het publiek: ook gehavende bewegwijzering is in trek. ,,Er is één bij die voor de helft verbrand is, ook die is goed voor honderden euro’s.’’

Goed doel

VVV verkoopt de gewilde bewegwijzering in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling. De opbrengst van de verkochte plastic bovenkanten komt ten goede van een goed doel: een maquette op het eiland voor blinden en slechtzienden. Voor het project is 40.000 euro nodig.

De financiering ervoor is nog niet rond, maar dat lijkt met deze actie steeds dichterbij te komen. Zodra het geld bij elkaar is, wordt de maquette ‘Tastbaar Terschelling’ geplaatst op de Kaapsduin. ,,We weten dat de borden gewild zijn, maar wellicht dat het goede doel daar ook een handje bij helpt’’, vertelt Aaldering, die zo’n succes niet had verwacht. ,,We hebben voordat we ze online plaatsten al één geveild voor 260 euro. Een koopje.’’