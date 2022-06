ANWB zamelt fietsen in in Friesland voor gezinnen met kleine beurs

Leeuwarder aangehou­den voor brandstich­ting in Schipborg ook in beeld voor andere branden

Een 40-jarige inwoner van Leeuwarden wordt verdacht van de brandstichtingen in de Kroon in Hoogeveen. Ook wordt hij verdacht van diefstal en brandstichting in Schipborg en Zeegse en diefstal en woninginbraak in Zeegse en Tynaarloo. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

