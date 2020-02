Autisme als superkracht bij de politie: 'Eindelijk een baan waarin ik nuttige dingen doe’

Musical vereeuwigt Elfsteden­tocht in het theater

De 'Tocht der Tochten' wordt vereeuwigd in een musical. De voorstelling De Tocht, over de Elfstedentocht, moet in oktober 2021 in première gaan in een nieuw te bouwen theater in Leeuwarden. De zaal moet plek bieden aan 1500 bezoekers.