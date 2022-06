Auto belandt in weiland bij Vinkega, bestuurster verlaat plaats ongeval

Voorbijgangers zagen een auto in het weiland staan, maar zagen geen inzittenden. Daarom werd besloten om de hulpdiensten in te schakelen. Politie en de aanwezigen hebben rondom de auto gezocht naar de inzittenden gereden, maar troffen niemand meer aan.

De politie is na het huis van de eigenaar gereden en trof daar de bestuurster aan. Zij vertelde dat ze in paniek de plaats van het ongeval heeft verlaten. De vrouw heeft een blaastest gedaan, maar het is niet duidelijk of ze had gedronken. Waarschijnlijk heeft de vrouw, die vanaf Molenburen kwam, de kruising gemist en is ze rechtdoor het weiland ingereden.