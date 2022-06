Automobiliste gewond nadat ze in sloot belandt op Trekweg

OM eist 10 jaar cel en tbs voor doden Almeerder met 65 messteken in Molenend (Mûnein)

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Leeuwarden tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige Chris C. Hij zou in 2020 in het Friese dorp Molenend (Mûnein) een 43-jarige Almeerder hebben gedood met 65 messteken. Een andere man (38) zou 36 keer door hem zijn geraakt.

