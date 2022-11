Bestuurder zonder rijbewijs twee keer op zelfde dag aangehouden voor rijden onder invloed in Leeuwarden

Busje in Sint Annaparo­chie in brand gestoken: ‘Ik werd wakker van het alarm’

De kampeerbus van Simon Reitsma is zaterdagnacht in Sint Annaparochie in brand gestoken terwijl hij erin lag te slapen. De ijsspeedwaycoureur kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen. ,,Ik werd wakker van het alarm”, zegt hij tegen de Leeuwarder Courant.

14 november