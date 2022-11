Beveiliging bij huis van burgemeester Veenstra van De Fryske Marren

Burgemees­ters van Friesland en andere veilig­heids­re­gi­o's zetten vraagte­kens bij effectivi­teit spreidings­wet

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s hebben twijfels over de effectiviteit van de spreidingswet van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Het proces om asielzoekers eerlijk over gemeenten te verdelen is ‘complex’ en moet duidelijker, aldus de burgemeesters. Als dat niet gebeurt, bestaat het risico dat het niet lukt om gemeenten aan te sporen voldoende structurele opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Dat schrijft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, in reactie op het wetsvoorstel aan de staatssecretaris, waarop tot woensdag middernacht via internet kon worden gereageerd.

24 november