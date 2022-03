Bloedvergiftiging door bacterie doodde bruinvissen

Gemiddeld stranden er 570 walvissen per jaar op de Nederlandse kust. In 2021 waren dat er 721. Dat kwam grotendeels doordat in augustus in enkele weken tijd 350 dode bruinvissen strandden. Dat grote aantal is bijzonder volgens de onderzoekers. Opvallend is ook dat het vooral volwassen vrouwtjes waren, terwijl er gewoonlijk minder vrouwtjes dan mannetjes aanspoelen.