Blokkade distributiecentrum Aldi in Drachten opgeheven

GGD: vaccinatie­lo­ca­tie Drachten minder goed bereikbaar door actie

Een coronatest- en vaccinatielocatie in Drachten is door de boerenprotesten minder goed bereikbaar, zegt de Friese GGD. Het gaat om de locatie van het Helmhout. In dezelfde straat hebben protesterende boeren met tractoren een distributiecentrum van de Aldi geblokkeerd.

4 juli