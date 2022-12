Broers vrijgesproken van betrokkenheid bij fatale roofoverval De Blesse

De rechtbank in Leeuwarden heeft deze week twee broers, die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van Ida Klijnstra-Kuipers uit het Friese dorp De Blesse, vrijgesproken. De 52-jarige vrouw werd op 23 juni 2008 in haar woning doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen geëist van tien en zes jaar tegen de mannen. Volgens het OM is de vrouw omgebracht bij een roofoverval. Het doden zou zijn bedoeld om dit te verbergen, aldus de officier van justitie, die voldoende bewijs zag voor gekwalificeerde doodslag. Uit sporenonderzoek bleek dat er tweemaal was geschoten.

De rechter concludeert net als het OM dat de vader van de broers, Arjen van der S., in ieder geval betrokken was. Uit getuigenverklaringen is gebleken dat hij in geldnood verkeerde en plannen had voor roofovervallen. Hij pleegde zelfmoord toen de politie hem in 2008, enkele dagen na het misdrijf in zijn woning in Franeker, wilde aanhouden. Volgens het OM was ook zijn zoon Arend Jan van der S. (35) bij het doodschieten van de vrouw aanwezig. Broer Bert Jan van der S. (40) zou hen met de auto naar de woning hebben gebracht en buiten hebben gewacht. Voor hun betrokkenheid bij het doden van de vrouw ziet de rechter te weinig bewijs.

Verward

De zoons waren jaren geleden al in beeld, maar werden niet vervolgd. Zij werden eind 2021 aangehouden nadat de oudste, uit gewetensnood, naar de politie was gestapt. Hij vertelde dat hij zijn vader en broer naar De Blesse had gebracht. Volgens psychisch deskundigen heeft de 40-jarige man uit Heerenveen paranoïde gedachten. ,,Ook op zitting maakte hij een verwarde indruk”, aldus de rechter. Die vindt zijn verklaringen te wisselend. ,,Ze moeten met de nodige behoedzaamheid worden bezien. De rechtbank zet grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van zijn verklaringen.” De 35-jarige broer heeft altijd ontkend.

De politie trof in 2008 in de woning van de vader vuurwapens en een geluiddemper aan die mogelijk gebruikt zijn bij het doden van de vrouw. In een vaatwasser lagen sportschoenen met dna van het slachtoffer en van de jongere broer, die ze jaren had gedragen. Bij de vrouw was een afdruk van de schoen gevonden. De rechter sluit niet uit dat de vader de schoenen heeft gedragen, mede gezien een inlegzooltje dat past bij de kleinere schoenmaat van de vader.