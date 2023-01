Brug Uitwellingerga op Marktplaats aangeboden: 'voor de handige doe-het-zelver’

Het gaat om een grapje, dat waarschijnlijk met het achterstallig onderhoud te maken heeft. Volgens de adverteerder is de brug te koop voor ‘de handige doe-het-zelver.’ Ook staat in de advertentie: “Wordt redelijk intensief gebruikt dus heeft veel mogelijkheden. Ons idee was om een tunnel te vervangen maar daarvoor is hij eigenlijk net te licht. Laatste jaren hebben we wel wat bezuinigd op het onderhoud dus wat je ziet is wat je koopt.” Verder schrijft de jolige adveteerder:“Mag weg voor een scherpe prijs, maar staat niet in de weg, dus bieden naar waarde. Niet verzenden, alleen ophalen.” Er hebben al bijna twintig mensen een bod gedaan.