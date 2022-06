Buurtbewoners boos over opvang minderjarige vluchtelingen in Wolvega

CDA wil Caroline de Pee als wethouder in Tytsjerk­ster­a­diel

Het CDA in Tytsjerksteradiel heeft Caroline de Pee gevraagd als wethouder. Dat meldt Friesch Daglad. De Pee is net afgezwaaid als wethouder in Waadhoeke, waar haar partij na de verkiezingen niet in het nieuwe college kwam.

6 juni