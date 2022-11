Christine Wijshake wordt nieuwe directeur van Waddenvereniging

Project Waddenmo­zaïek lijkt succesvol: riffen van dode perenbomen in Waddenzee ‘barsten van leven’

Riffen van dode perenbomen die in de Waddenzee zijn aangebracht, doen het onverwacht snel heel goed. Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zijn het in zeer korte tijd ‘hotspots van biodiversiteit’ geworden. De riffen zijn pas in juni in de Waddenzee tussen Texel en Vlieland aangebracht en nu al ‘barsten ze van het leven’, aldus de onderzoekers. Omdat het zo goed gaat, wordt nu uitgezocht of het aanbrengen van bomenriffen ook een optie is voor herstel van de onderwaternatuur in de Noordzee.

