Coronacentrum voor ouderen sluit de deuren, al een week geen nieuwe opnamen meer

Vrijdag sluit het Coronacentrum bij Lindestede in Wolvega de deuren. Al een week is er geen oudere meer opgenomen. Dat brengen vijf grote ouderenzorginstellingen en Veiligheidsregio Fryslân naar buiten, meldt de Leeuwarder Courant .

Oudere coronapatiënten, die niet naar het ziekenhuis hoefden of wilden, maar niet thuis of in de instelling konden blijven, werden in het Coronacentrum verzorgd. Ook zieke gehandicapte en ggz-patiënten hebben er gelegen.

Over het algemeen werden besmette mensen minder ziek van de omikron-variant, waardoor er minder opnames nodig zijn. Daarnaast zijn ouderenzorgaanbieders beter in staat om de zieke ouderen zelf te verzorgen, er is namelijk meer kennis en kunde. Het was in januari al rustig in het Coronacentrum net als in de Covid-huizen.

Tijdens de eerste golf was het Coronacentrum in Heerenveen gevestigd. Deze locatie is in juli 2021 gesloten en wordt nu gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In Oktober 2021 is het nieuw Coronacentrum in Wolvega geopend. In vijf maanden tijd zijn er tientallen patiënten opgenomen.