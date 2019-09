Crowdfundingsactie voor verdronken jongetje (5): 'Hij kon een heel mooi boevenkoppie trekken'

Voor het vijfjarige jongetje dat maandag verdronk in de Potmarge in Leeuwarden is een crowdfundingsactie opgezet om hem op Curaçao te begraven. Dat is de wens van zijn moeder. Binnen twintig uur is er al 9.329 euro opgehaald, het streefbedrag is 10.000 euro.

,,Hij was mijn grote boef. Hij kon een heel mooi boevenkoppie trekken’’, vertelt buurvrouw Ingrid Meijerhof die de actie op poten heeft gezet tegen de Leeuwarder Courant. ,,Op de buurt zijn vier jongens die altijd samen waren. Het was een vriendje van mijn zoon.’’ Ze beschrijft haar buurjongen als een zacht, lief jongetje. ,,Hij noemde ons altijd tante, zo is hij opgevoed. Respect naar ouderen toe.’’ Maandag is de vijfjarige V-Shawn door een noodlottig ongeval omgekomen. ,,Het was één van de zwartste dagen van mijn leven’’, zegt Meijerhof.

Dinsdagavond begon Meijerhof samen met nog een buurvrouw een crowdfundingsactie namens de buren om geld in te zamelen voor een begrafenis op Curaçao, waar de wortels van V-Shawn liggen. ,,We wonen in twee flats, de balkons kijken naar elkaar toe. De kinderen spelen op het grasveldje tussen de flats in. Het leeft wel in de buurt, dagelijks gaan er wel mensen naar het gedenkplekje aan de Potmarge. Om even wat zeggen tegen de foto, een kaarsje te branden of om er iets heen te brengen.’’

Volledig scherm De plaats van het ongeval. © Leeuwarder Courant

‘Het voelt heel fijn dat er zo snel mensen achter je staan die je niet kent’

Dat er zo snel al zoveel geld zou binnenkomen had Meijerhof niet verwacht. ,,Het doet veel met je. Ik werd er dinsdag wel even sprakeloos van. Het voelt heel fijn dat er zo snel mensen achter je staan die je niet kent.’’ Ook krijgt ze veel reacties over het opzetten van de actie. ,,Via Facebook Messenger krijg ik positieve berichten, ook van vreemden.’’

Meijerhof laat weten dat de ouders van het jongetje ,,heel blij’’ met de inzamelingsactie zijn. ,,Ook zij zijn verbaasd dat er zo snel zoveel geld binnenkomt. Dit is voor hem, om hem een laatste plekje te geven. Waar hij zelf vandaan komt.’’ De meeste familie van de jongen woont op Curaçao. ,,Hij is er zelf meerdere malen geweest.’’