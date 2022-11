De Kast scoorde de eerste Friestalige hit van Nederland

Nederland kent zo'n 400.000 mensen die de Friese taal spreken. Het is niet zo gek dat het grootste gedeelte daarvan in de provincie Friesland woont. Toch was er een tijd dat iedere Nederlander dagelijks met de taal werd geconfronteerd en er zelfs miljoenen mensen hun best deden om de taal te zingen.

Het is 6 juni 1997 als de Friese band De Kast een concert geeft in een uitverkocht Abe Lenstra Stadion. Met het optreden wordt ook de aandacht van de landelijke media getrokken. Met het nummer In nije dei, geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe, breidt de bekendheid van De Kast zich in een rap tempo over heel Nederland uit.

De single wordt de eerste Friestalige hit in de Nederlandse hitlijsten en staat daarin maandenlang genoteerd. Een dijk van een hit dus. Mede dankzij dit succes wordt de Friese taal in korte tijd razend populair in Nederland. Mensen proberen het lied mee te zingen, maar lopen regelmatig vast op de (voor niet Friezen) moeilijke tekst. In nij dei wordt de definitieve doorbraak van De Kast die voor die tijd vooral in het noorden van Nederland bekend was. Het nummer reikt zelfs tot de tweede plaats in de Nederlandse Top 40.

In 1998 brengt De Kast het nieuwe album Noorderzon uit, dat net als zijn voorganger Niets te verliezen met platina wordt bekroond. De single Woorden zonder woorden wordt net als In nije dei een grote hit. Op 5 mei 1998 speelt De Kast, als ambassadeur van de vrijheid, op diverse Bevrijdingsfestivals door heel Nederland. In augustus 1998 geeft de groep vervolgens een groot concert in een voor de band gebouwde arena op het strand van Lemmer aan het IJsselmeer. Het optreden wordt uitgebracht op de cd De Kast Live. Ondertussen wordt met het lied Eltse grins foarby een tweede Friestalige hit gescoord.

De band is op dat moment de populairste band van Nederland en weet na Ahoy ook het Gelredome drie keer vol te spelen. Zanger Syb van der Ploeg is niet van de beeldbuis te slaan en met zijn performance op het podium en lange krullen laat hij menig vrouwenhart sneller kloppen. Het draagt bij aan de populariteit van de groep die met sterke popmuziek hit na hit scoort en zo nu en dan aardig maatschappijkritisch uit de hoek kan komen.

Die houding doet niets af aan de populariteit van de popgroep. Als het album Onvoorspelbaar wordt gepresenteerd op een geheime locatie, worden vijfduizend fans met bussen naar Hilversum vervoerd om dit evenement bij te wonen.

Volledig scherm Syb van der Ploeg anno 2020. © Manon van der Zwaal

Eind 2002 last De Kast een rustpauze in. Zanger Syb van der Ploeg en drummer Nico Outhuijse verlaten de groep om de nieuwe Engelstalige rockgroep Spanner op te richten. Het voorlopig laatste concert in de originele samenstelling wordt op 21 december 2002 gehouden in de Amsterdam ArenA.

Na een jaar rust, keert de band terug met Jan Tekstra als zanger, maar de gouden tijden zijn voorbij. Echt grote hits worden niet meer gescoord, maar De Kast gaat de geschiedenis in als de band die heel Nederland kennis liet maken met de Friese taal.