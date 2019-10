‘De machines staan stil, ik moet personeel ontslaan’

Hij somt de projecten moeiteloos op. De aanleg van een recyclingterrein en een zonnepark, het uitbaggeren van waterwegen in Friesland, de aanleg van nieuwe natuuroevers in Flevoland, dijkversterkingsprojecten in Groningen: de lijst met gesneefde klussen voor de Friese ondernemer Jelle Coen Bijlsma is lang.



Te lang, zo wordt nu pijnlijk duidelijk: ,,Ik had zo’n honderdvijftig medewerkers, vijftig van hen flexibel, via nulurencontracten en zzp’ers. Hen heb ik de afgelopen maanden al moeten teleurstellen. En nog dit jaar moet ik voor ongeveer tien vaste mensen bij het UWV ontslag aanvragen. Vanaf december zullen zij geen werk meer hebben. En het zijn stuk voor stuk goede medewerkers, maar ik kan het niet helpen: er is geen werk voor ze.”