Deel pier Harlingen dicht tijdens evenement om inzakkingsgevaar

De Noorderpier is anderhalve kilometer lang. Een stuk pier van zo’n 250 meter in een bocht aan de Waddenzeekant is niet veilig. Bij zeer lage waterstanden kan de pier inzakken doordat een geul in de Waddenzee zich veel sneller dan verwacht heeft verplaatst in de richting van de kade. Het schap gaat dat oplossen door onder water breuksteen tegen de dam te storten over een lengte van 350 meter. Dat voorkomt volgens het schap gelijk dat de geul nog verder opschuift.