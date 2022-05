Dierenambulance herenigt moedereend met kuikens: ‘Prachtig om te zien’

Een fietser hoorde luid gesnater in een tuin aan de Burgemeester Wuiterweg. Daar bleek zich een moedereend schuil te houden met een groepje kuikens. ‘Er was geen water in de buurt’, aldus de Dierenambulance. ‘Ze liep met haar jongen wat heen en weer en dan weer een andere tuin in.’

Mierzoet paasverhaal: Dierenambulance redt kuikentjes in nood in Hengelo

Omdat de meldster bang was dat de eenden op weg naar het water de weg over moesten steken, schakelde ze de Dierenambulance in. Deze ving de kuikens, maar kreeg de moedereend niet te pakken. Daardoor raakte het gezin kort gescheiden van elkaar, maar de eend bleef haar jongen in het kooitje tot aan de rivier volgen. ‘Vlakblij de Albert Heijn ging de moedereend het water in’, aldus de Dierenambulance. ‘Daar heeft onze collega de jongen vrij gelaten en werd het gezinnetje herenigd. Prachtig om te zien en heerlijk om te doen zoiets.’



Een van de jonge eentjes uit het gezin werd in eerste instantie niet gevonden, maar kon zich dankzij een oplettende bewoner later op de dag alsnog de rest van zijn familie voegen. ‘De kleine zwom direct naar de anderen toe. Een prachtige hereniging.’