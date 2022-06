Dierenorganisaties protesteren opnieuw tegen ophangen pinksterhaan op Schiermonnikoog

Kallemooi is een jaarlijks feest tijdens Pinksteren. Het bestaat uit verschillende festiviteiten, zoals traditionele kinderspelen, het drinken van Kallemooibitter en het hijsen van een mand met daarin een haan. Op de zaterdagavond voor Pinksteren wordt de haan in een 18 meter hoge mast gehesen. Het dier zit daar dan vervolgens drie dagen vast.

Deze laatste traditie is al jaren omstreden. ,,Het is pervers dat mensen anno 2022 nog zo omgaan met dieren”, zegt Sandra van de Werd, bestuurslid Comité Dierennoodhulp. ,,Als we een jonge puppy drie dagen in een mand zouden stoppen zou heel Nederland op zijn achterste benen staan.”

Ongerief

Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd in te grijpen. ,,De haan ondergaat door drie dagen lang in de lucht opgesloten te zitten in een mand veel fysiek en fysiologisch ongerief”, staat in het verzoek.

Van de Werd diende namens het comité in 2018 al een bezwaarschrift in tegen de door de gemeente verstrekte vergunning, omdat sprake zou zijn van dierenmishandeling. De rechtbank in Groningen ging hier niet in mee en oordeelde dat er voldoende beschutting, eten, water en medische zorg was voor de haan.

Een jaar later, in 2019, deden dierenorganisaties aangifte van dierenmishandeling tegen burgemeester Ineke van Gent. Zij had volgens hen geen toestemming mogen geven voor het feest. De Raad van State bepaalde echter dat de burgemeester op de gestelde gronden de vergunning niet kon weigeren.

Niet handhaven

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) zal niet ingrijpen tijdens het Kallemooifeest. ,,We zijn een aantal jaar geleden langs geweest om de kwestie te onderzoeken”, zegt een woordvoerder. ,,Er zijn toen maatregelen genomen. Zo moet de haan onder andere voorzien zijn van voldoende water en voedsel. Daarnaast wordt de haan voortdurend in de gaten gehouden door een dierenarts met behulp van een geïnstalleerde camera. Als de organisatie van het feest zich daaraan houdt, valt er niet veel te handhaven.”

Van de Werd van het Comité Dierennoodhulp hoopt niettemin dat de traditie voorgoed verdwijnt. ,,Tijdens de coronajaren kon het Kallemooifeest niet plaatsvinden. Nu het feest wel weer door kan gaan, is het tijd om dit op een alternatieve, diervriendelijke manier te doen.”

