top 10Op zoek naar een leuk uitje in Leeuwarden? Of benieuwd wat anderen vinden van de attracties in de Friese hoofdstad? Dit zijn de tien beste uitjes in Leeuwarden volgens Tripadvisor.

10. 't Andere Museum: van oldtimer tot kant

Historische auto's uit Europa en de Verenigde Staten zijn te bewonderen in 't Andere Museum van Oldtimer tot Kant. Ook is er een afdeling textiel die eeuwen oude kanten en mooie merk- en stoplappen laat zien. Bezoekers benadrukken op Tripadvisor dat je vooral goed de tijd moet nemen voor het museum. ‘Er is zoveel te zien mensen’, aldus bezoeker Roos. ‘Ook erg leuk voor kinderen.’

9. Fries Verzetsmuseum

In het Fries Verzetsmuseum maken bezoekers kennis met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Door hen wordt verteld hoe de mensen in de provincie de oorlog op het platteland beleefden. Misschien geen opbeurend uitje, maar wel ontzettend de moeite waard, aldus bezoeker Cees. ‘Toch op diverse momenten een brok in de keel gehad, heel indrukwekkend.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Love Fountain in Leeuwarden. © Provincie Fryslân

8. Love monument

Deze fontein op het stationsplein is, alleen al door zijn hoogte van zo'n zeven meter, niet te missen! Het monument werd in 2017 geplaatst, ter gelegenheid van de viering van Leeuwarden als de Europese Culturele Hoofdstad het jaar erop. In totaal zijn er in de stad elf beelden geplaatst, één voor iedere stad van de Friese Elf Steden. Bezoekers noemen het een ‘ware blikvanger’ en 'een mooi fotomoment’. ‘Prachtig in het prille ochtendlicht en het mooie avondlicht', zegt Ronald. 'Zeker als de mistwolken op de grond hun werk doen. Fotogeniek object!’

7. Natuurmuseum Fryslân

In het Natuurmuseum Fryslân kunnen kinderen én volwassenen van alles leren over de natuur. Er is een vaste collectie, maar het museum organiseert daarnaast ook allerlei activiteiten. Gedurende het jaar zijn er verschillende tijdelijke tentoonstellingen te zien. Momenteel kun je je hart ophalen met de tentoonstellingen ‘Uit de diepte van de zee’ en 'Schatten van Doggerland’. Op 12 juni kun je onder begeleiding van natuurgidsen de hele dag meedoen met de Soorten- en Slootjesdag.

6. AquaZoo

Bezoekers van de AquaZoo waarschuwen: verwacht geen grote dierentuin! ‘Het is een klein park en niet te vergelijken met andere dierentuinen.’ Als die kanttekening eenmaal geplaatst is, zijn er veel lovende woorden voor de plek. ‘Mooi opgezet, dieren hebben de ruimte, leuke losloopgebieden’, somt iemand de pluspunten op.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Oldehove is een historisch hoogtepunt van de stad. © Google Street View

5. De Oldehove

Wie een mooi uitzicht over de stad Leeuwarden wil zien moet bij - eh, op - De Oldehove zijn. Met een wenteltrap klim je de scheve toren, ook wel ‘De Trots van Leeuwarden’ genoemd, op. In 1529 begon Jacob van Aaken met de bouw van de Oldehove en het is dus gerust een historisch hoogtepunt van de stad te noemen. De toren is dagelijks te bezoeken tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

4. Keramiekmuseum Princessehof

Dit lijstje staat bomvol interessante musea, met het Keramiekmuseum Princessehof op een mooie vierde plaats. De naam zegt het al: dit museum heeft een grote collectie keramiek. De focus van het museum ligt vooral op Aziatische, Europese en moderne keramiek. Onder meer keizerlijk porselein uit China en een plastiek van Karel Appel zijn er te zien.

3. Blokhuispoort

Vroeger zaten hier gedetineerden, nu is de Blokhuispoort een cultureel bedrijvencentrum. Hier leer je meer over de geschiedenis van de plek en geïnteresseerden kunnen er zelfs een rondleiding krijgen van een cipier. Ook is het een bijzondere plek om een hapje te eten, zegt bezoeker Sonja. ‘Na een ronde door het Blokhuis even afzakken in het Bajes Streetfood Club, wat een mooie en ruime tent zowel binnen als buiten.’

2. Historische binnenstad Leeuwarden

Misschien wel het mooiste compliment dat je aan een stad kunt geven: simpelweg een wandeling door de straten als een hoogtepunt benoemen. Volgens de vele bezoekers word je tijdens een stadswandeling getrakteerd op monumentale gebouwen, mooie grachten en een gezellige sfeer. Wie er een schepje bovenop wil doen, kan de binnenstad ook met een praamtocht bewonderen vanaf het water.

Volledig scherm De kinderdirectie van het Fries Museum kijken samen naar een schilderij. © Fries Museum

1. Fries Museum

Als absoluut hoogtepunt van Leeuwarden, kiezen bezoekers voor het Fries Museum. Stiekem stond dit museum al eerder in het lijstje. Het Fries Verzetsmuseum, dat op nummer 9 staat, maakt hier namelijk onderdeel van uit. In het museum vind je wisselende tentoonstellingen en leer je van alles over Friesland. ‘Een aanrader', zegt Danny. ‘Heel mooi museum, we hebben er veel van geleerd. Het personeel is zeer gastvrij. Ook leuk voor niet- Friezen!’