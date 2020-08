Dode en drie gewonden bij groot ongeluk A6: zwarte rookwolken van ver te zien

Camera­ploeg Netflix strijkt neer in It Heidenskip: in 2022 documentai­re over fierljep­pen

13 augustus Hoog bezoek woensdagavond in It Heidenskip. Een cameraploeg van Netflix was neergestreken in het voornaamste Friese fierljepdorp. Het leidde jammer genoeg niet tot de beste sprongen van het seizoen.