Dode papegaaiduikers spoelen aan langs Nederlandse kust

Lichte stijging in het aantal coronapa­tiën­ten in de noordelij­ke ziekenhui­zen

Er is een lichte stijging in het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen, wat blijkt uit de cijfers van Regionaal Overleg Acute Zorg. Waar er afgelopen vrijdag nog 210 coronapatiënten in ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland lagen, zijn dat er vandaag 212.

14:27