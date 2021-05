Dode wolf gevonden op Friese weg

Een wolf, een hond en nu tóch een wolf: DNA geeft uitsluit­sel over 25 dode schapen Kalmthout­se Heide

12 mei De schapen die midden april werden doodgebeten in een weide op de Kalmthoutse Heide, zijn wel degelijk het werk van een wolf. De wolf sloeg overigens niet alleen toe op 14 april, maar ook nog twee keer enkele dagen later. De wolf zou afkomstig zijn uit Centraal-Europa en dat is vrij uitzonderlijk. In totaal zijn 25 schapen gedood in Kalmthout.