Doelman Andries Noppert maakt overstap naar SC Heerenveen

De 28-jarige keeper kon de afgelopen tijd rekenen op veel interesse. Eerder was hij ook in gesprek met Cambuur, waar hij vorige week ook een medische keuring heeft gekregen. Daarnaast wilde ook FC Utrecht de keeper out Joure aantrekken en poogde Go Ahead Eagles het aflopende contract met de doelman te verlengen.



Noppert vervangt de huidige SC Heerenveen-doelman Erwin Mulder. Zijn contract wordt niet verlengd. Aanstaande zondag staat Noppert al in het Abe Lenstra-stadion voor een wedstrijd tussen Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. De Fries doorliep de opleiding bij de club, maar heeft nog nooit eerder zijn opwachting gemaakt in het eerste elftal. Eerder was Noppert actief bij NAC Breda, Foggia en FC Dordrecht.