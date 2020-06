Douwe Bob wil op Oerol spelen, maar het mag niet

Drachtster (53) die agent neerstak, wilde zelfmoord plegen

12 juni De 53-jarige Drachtster die op 1 maart in zijn woning aan de Nachtegaalstraat in Drachten een agent met een mes in de rug stak, was van plan om zelfmoord te plegen. Dat werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een zogeheten pro forma-zitting bij de Leeuwarder rechtbank.