Drie jaar cel en tbs voor ontuchtpleger (20) bij scouting Drachten

S. was een van de beheerders van een groot kinderpornonetwerk. Ten tijde van zijn aanhouding in de zomer van 2018 werd hij letterlijk vanachter zijn computer vandaan gesleurd. Op dat moment stonden zes fora voor kinderporno open.

Niet alleen verzamelde hij tienduizenden kinderpornografische afbeeldingen, als scoutingleider van een groep uit Drachten besloot hij in 2017 ook zelf materiaal te maken. De scouts gingen naar een zomerkamp op het terrein Ada’s Hoeve in Ommen. S. maakte foto’s van twee douchende meisjes van 7 en 8 jaar oud en zat aan hun geslachtsdelen. De foto’s verspreidde hij via een kinderpornosite.

In 2018 ging de groep opnieuw op kamp. Hoewel hij al in de gaten werd gehouden door de politie, was onbekend dat hij opnieuw als leider meeging. Hij ging wederom over de schreef. S. heeft vrijwel alle feiten bekend.

Eis was hoger