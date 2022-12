Duiker vist verloren staf van Sinterklaas uit Noordersingel in Leeuwarden

Paniek bij kinderen van basisschool Oldenije in Leeuwarden, afgelopen 5 december: een hulpsint verloor zijn staf in het water van de Noordersingel. Dankzij een reddingactie is de gouden staf nu weer boven water gehaald.