Elske DeWall maakt voor Kameleon-film Friese versie van Het Dorp

Zangeres Elske DeWall, vooral bekend van haar rol als Maria in The Passion, heeft een Friese vertaling gemaakt van de klassieker Het Dorp van Wim Sonneveld. De nieuwe Friestalige versie, 't Nije Doarp, is de titelsong van de nieuwe Kameleon-film Aan de Ketting!, die eind juni in de bioscopen gaat draaien.

De tekst van de nieuwe versie is geschreven door regisseur en acteur Steven de Jong. Het nummer is vanaf vrijdagochtend te beluisteren op het YouTube-kanaal van DeWall.