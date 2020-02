En dan belt de recherche: 'Uw auto is gebruikt bij liquidatie Derk Wiersum'

Het kenteken van een in Drachten te koop staande auto is vorig jaar gebruikt bij de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

Een bizarre zaak, zegt autohandelaar Harm van der Veen tegen de Leeuwarder Courant. Hij keek raar op, toen er in augustus vorig jaar vijf parkeerboetes binnenkwamen. Ze waren afkomstig van de gemeente Amsterdam. Het ging om een Renault Mégane die hij sinds juni te koop had staan bij zijn autobedrijf. ,,Die auto is nooit van het terrein geweest’’, aldus Van der Veen. ,,Dus ik ging direct in beroep.’’

De autohandelaar deed daarnaast aangifte bij de politie in Drachten. Hij vermoedde al dat zijn kenteken was nagemaakt en op een andere auto was geplaatst. Dat bleek inderdaad het geval. Van der Veen kreeg een telefoontje van de recherche uit Amsterdam, die hem vertelde dat de auto die op zijn naam stond, zou zijn gebruikt bij de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

Uiteindelijk bleek dat Van der Veen het slachtoffer is geworden van de duplomethode, zocht Nieuwsuur uit. Bij die methode steelt iemand een auto en zoekt op internet naar een identieke auto, die te koop staat aangeboden. Het kenteken daarvan wordt nagemaakt en op de gestolen auto gezet. Er bestaan diverse webshops - funplate-sites - waar je een kenteken kunt laten namaken.

Quote Pas na tussen­komst van Nieuwsuur, kwam er schot in de zaak Harm van der Veen

Van der Veen kon bewijzen dat zijn auto echt niet was ingezet bij de liquidatie op 18 september - de gebruikte Renault werd een week na de moord uitgebrand teruggevonden - maar de aanmaningen bleven binnenstromen. Met de gemeente Amsterdam had hij al contact gehad, de boetes zouden worden kwijtgescholden.

Pas na tussenkomst van Nieuwsuur, dat dinsdagavond op tv aandacht besteedde aan de zaak, kwam er vorige week schot in de zaak. ,,Toen kreeg ik binnen enkele uren een mail van de gemeente dat er een brief komt en dat de boetes worden kwijtgescholden.’’

Naast de parkeerboetes kreeg Van der Veen in november ook nog een brief van het CJIB op de mat. ‘Zijn’ Renault had op 17 september - een dag voor de moord op Wiersum - nog veel te hard gereden op de A1. ,,Dat ging om 250 euro. Ik heb intussen van het CJIB gelukkig al bericht dat ik de boete niet hoef te betalen.’’

Het is niet de eerste keer dat dit Van der Veen overkomt. Jaren geleden kreeg hij ook boetes binnen van ‘zijn’ auto’s, terwijl deze gewoon in de voorraad stonden. ,,Ik hoop dat dit de laatste keer was.’’ Dat het allemaal zo lang duurde voor de zaak was afgehandeld, noemt hij ‘te zot voor woorden’.

Aan de kant gezet op de Afsluitdijk

De Renault stond uiteindelijk van juni tot oktober te koop in Drachten. ,,Dat is best lang. Normaal gesproken verlagen we de prijs dan een beetje, maar in overleg met de politie hebben we dat nu niet gedaan.’’ De politie wilde er namelijk voor zorgen dat de nieuwe eigenaar niet zou worden geconfronteerd met aanmaningen.

Dat mislukte faliekant. Een man uit Den Helder kocht de auto, maar op de terugweg werd hij op de Afsluitdijk ineens door drie politieauto’s aan de kant gezet. ,,Hij schrok zich natuurlijk kapot. Dat had nooit mogen gebeuren’’, stelt Van der Veen. Het kenteken is inmiddels komen te vervallen en de nieuwe eigenaar kan rustig rondrijden met nieuwe platen.

Kentekenteam