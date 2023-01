Ernstig ongeluk in file door sinaasappels en meloenen op A6: bestuurder bestelbus is verdachte

KHN Leeuwarden: ‘Te veel horeca in de stad’

De branchevereniging voor horeca in Leeuwarden pleit voor minder restaurants en cafés in de stad. ,,Het stukje taart voor mensen in de horeca wordt steeds kleiner. Het lijkt alsof in alle lege winkels een nieuw horecabedrijf komt”, zegt Ton Eijer, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Leeuwarden in gesprek met Omrop Fryslân.

2 januari