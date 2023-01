Ernstig ongeluk in file door sinaasappels en meloenen op A6: meerdere mensen zwaargewond

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens Rijkswaterstaat gebeurde het ongeluk in een file die was ontstaan door een gekantelde vrachtwagen. Een deel van de lading van de vrachtwagen, sinaasappels en meloenen, is op de weg beland. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat de afhandeling van beide incidenten ‘zeker de rest van de avond in beslag zal nemen’.