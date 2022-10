Experts: vogelgriep gaat sneller rond nu ook zeevogels het hebben

Kolonie zeevogels op Texel gedeci­meerd door vogelgriep: ‘Bijna niets meer van over’

Op Texel zijn de afgelopen weken duizenden dode ‘grote sterns’ aangetroffen die zijn gestorven door de vogelgriep. Van de kolonie zeevogels is bijna niets meer over. ,,Dit is een behoorlijke ramp”, zegt Marc Plomp, eigenaar van het Vogelinformatiecentrum Texel.

14 juni