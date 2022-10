Flinke blikseminslag in woning in Oudehaske: vonkenregen uit televisietoestel

Volgende week 35 graden? Veel mensen van slag door foutje in systeem van Buienradar

Pak nu niet direct je zwembroek en zonnebrand, maar als we Buienradar vanochtend mochten geloven wordt het vanaf volgende week vrijdag tropisch warm in ons land. Eerst zeer heet met 35 graden Celsius, en in de dagen daarna aanhoudend temperaturen van dik boven de 30. Klopt natuurlijk niet helemaal, zo eind oktober. ,,Een foutje van onze toeleverancier.”

20 oktober