Foutje met blusschuim blijft zonder gevolgen: F-35 is schadevrij

Doorstart glastuin­bou­wer Hartman Sexbierum: Best Fresh Group is koper

14 november Het failliete glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in Sexbierum gaat verder onder de vleugels van tuinbouwbedrijf Best Fresh Group in Poeldijk in het Westland. Het bedrijf heeft de intentie om ook het personeel over te nemen. De naam Hartman blijft bestaan.