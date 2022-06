Fries die man met 65 messteken doodde spreekt van zelfverdediging: ‘Ik was in paniek’

De 29-jarige Chris C. die twee jaar geleden in het Friese Molenend (Mûnein) een man met 65 messteken heeft gedood, zei maandag bij de rechtbank in Leeuwarden dat hij handelde uit zelfverdediging. Een andere man overleefde ruim dertig messteken.

De steekpartij vond plaats op de avond van 6 juni 2020 in een woning. Het dodelijke slachtoffer is een 43-jarige man uit Almere. Hij was op bezoek bij een vriend, de 38-jarige bewoner. C. geeft toe dat hij beiden in onder meer de hals heeft geraakt. Volgens hem was de bewoner buiten de woning boos geworden. De twee waren bekenden en woonden vlak bij elkaar. C. ging het huis binnen om verhaal te halen.

Volgens C. begon de bewoner op de eerste verdieping hem te slaan. De Almeerder viel hem van achteren aan. Bij de vechtpartij belandde hij op de grond. Daar lag een mes dat uit zijn broekzak was gevallen. C. had het naar eigen zeggen die dag gebruikt bij het plakken van een fietsband. Toen de Almeerder op hem kwam zitten, was hij gaan steken. ,,Ik weet niet waar en hoe vaak. Het slaan en schoppen hield maar niet op. Ik was in paniek en probeerde mezelf te verdedigen.”

De bewoner zegt echter dat C. met een baksteen en een mes in de hand zijn woning was binnengedrongen. Hij zou op zoek zijn geweest naar de stiefdochter van de bewoner met wie C. een paar keer seks had gehad. De bewoner wist het huis te ontvluchten. De politie trof in de woning een baksteen aan met DNA van C. Een getuige heeft verklaard dat C. ‘s middags veel bier had gedronken. Volgens een letselexpert verklaart de uitleg van C. niet alle steekwonden.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord en een poging tot moord. C. zou bij de steekpartij ook de partner van de bewoner hebben bedreigd. Zij sprong uit een raam. Tijdens zijn detentie in Zwolle heeft C. een medegevangene 22 keer met een balpen in onder meer zijn hoofd gestoken. Ook zelfverdediging, aldus C. Het OM spreekt van een poging tot doodslag. Volgens psychisch deskundigen heeft C. paranoïde voorstellingen die tot veel agressie kunnen leiden. De kans op herhaling schatten de experts hoog in. Zij adviseren tbs met dwangverpleging. Het OM maakt woensdag de strafeis bekend.