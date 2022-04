Fries VVD-Statenlid stapt op vanwege verspreiden nepnieuws

Dit melden meerdere media, waaronder de Leeuwarder Courant. De krant meldde met behulp van een IT-specialist als eerste dat de politicus het nepaccount @fnpfoarfryslan had geopend. Vanaf die plek discussieerde hij onder meer mee over zaken als het weren van wolven in Friesland. Daarnaast volgde hij journalisten.



Pool heeft samen met de andere leden van de VVD-Statenfractie besloten dat hij na zijn acties niet meer kan functioneren in de Provinciale Staten. ,,Dit gaat te ver in tijden van fakenews”, reageerde fractievoorzitter Sijbe Knol van de FNP bij Omrop Fryslân.