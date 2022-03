Friese gemeenten hebben last van beddentekort bij opvang gevluchte Oekraïners

Publiek kan vrijdag afscheid nemen van weerman Piet Paulusma

Mensen die dat willen kunnen vrijdag in Harlingen afscheid nemen van weerman Piet Paulusma. Jan Slagter, de directeur van Omroep MAX, heeft berichten daarover in andere media zoals Omroep Friesland en Hart van Nederland, bevestigd. Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De afscheidsbijeenkomst is van 12.00 uur tot 17.00 uur in het Entrepotgebouw in Harlingen.

22 maart