Friese gemeenten schakelen uit voorzorg servers uit

Aan Nederland uitgelever­de Westereen­der wilde ziekenhuis afpersen voor kwart miljoen euro

16 januari De 20-jarige man uit Westereen die maandag uit Denemarken overgeleverd is aan Nederland, is voor veertien dagen in in bewaring gesteld door de rechter-commissaris van rechtbank Noord-Nederland. De Fries wordt verdacht van oplichting en het telefonisch belagen en bedreigen van burgers, bedrijven en instanties.