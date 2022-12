Friese verdachte van oplichting en belemmering politie na lange jacht opgepakt in Denemarken

Een 23-jarige Fries die verdacht wordt van oplichting en het systematisch belemmeren van de communicatie binnen de Nationale Politie is opgepakt in Denemarken. De Deense politie arresteerde Julian H., op wie al langere tijd gejaagd werd, op verzoek van justitie in Nederland. Dat meldt De Telegraaf.