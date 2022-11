Friese vlag hangt uit protest halfstok bij universiteit Groningen

Henk (76) uit Meppel baalt van supporters die zich misdragen en twijfelt over aanschaf seizoen­kaart Feyenoord

De 76-jarige Henk Rensen uit Meppel is Feyenoordsupporter in hart en nieren. Hij zit iedere thuiswedstrijd in de Kuip. Henk twijfelt echter of hij weer een seizoenkaart moet aanschaffen, want daarmee draait hij op voor de regen aan boetes. Zo voelt dat voor hem.

21 november