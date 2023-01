Friese zangers gezocht voor koor van tv-spektakel The Passion

Onderzoek wijst uit dat goudjak­hals schaap doodbeet in Friesland: roofdier lijkt gevestigd in provincie

Een goudjakhals heeft in november vorig jaar een schaap doodgebeten in Lioessens, een dorp in het noorden van Friesland. Het lijkt erop dat zich in die provincie een goudjakhals heeft gevestigd, want er is daar vorig jaar vaker vee aangevallen door zo’n roofdier. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van DNA-onderzoek op aangevallen vee die BIJ12 vandaag heeft gepubliceerd. BIJ12 handelt voor de provincies onder meer wolvenschade af.

13 januari