FrieslandCampina sluit melkpoedertorens in Leeuwarden, 55 banen verdwijnen

Op 1 mei worden de twee melkpoedertorens op het zuivelcomplex aan de Pieter Stuyvesantweg gesloten. FrieslandCampina had de melkpoedercapaciteit nog uitgebreid in de jaren voor de afschaffing van de melkquotering in 2015. Na de sluiting wordt er in Leeuwarden alleen nog (gesuikerde) gecondenseerde melk geproduceerd.

De melkpoederproductie wordt overgeheveld naar Lochem. De zuivelfabriek daar kampt met overcapaciteit. Bovendien wordt in die fabriek ook boter gemaakt, het melkvet dat overblijft bij de productie van mager melkpoeder kan daardoor gebruikt worden voor boterproductie.

Bovendien past de sluiting van de melkpoedertorens in het voornemen van FrieslandCampina om minder melkpoeder te maken. Het heeft namelijk minder toegevoegde waarde dan veel andere zuivelproducten. Vorig jaar werd de melkpoederproductie in Gerkesklooster en verkocht het zijn melkpoederfabriek in het Belgische Aalter aan het particuliere zuivelconcern A-ware.

Reorganisatie dagverse zuivel

Ook in de dagverse zuivel, melk, yoghurt en toetjes, wordt er gereorganiseerd. De fabriek in Rotterdam wordt gesloten en de productie wordt verplaatst naar Maasdam. In Rotterdam komen 142 arbeidsplaatsen te vervallen. In Maasdam stijgt het aantal banen met 40.

FrieslandCampina schat dat de aanpassingen in het productienetwerk in Maasdam en het sociaalplan leiden tot een eenmalige kostenpost van 45 miljoen euro. Het concern zegt dat de besparingen aanzienlijk zijn, maar exacte cijfers worden niet gegeven.

De medezeggenschap is om advies gevraagd en de medewerkers en de vakbonden zijn op de hoogte van de plannen. Het zuivelconcern zegt gebruik te maken van het sociaal plan en de betrokken medewerkers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. ,,En dat sociaal plan is een keurig plan. Daar is niks mee‘’, zegt FNV-bestuurder Ron Vos. Hij heeft na het lezen van enkele jaarverslagen van FrieslandCampina wel begrip voor de genomen maatregelen.