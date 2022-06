Friezen moeten het verst reizen voor pinautomaat

Politie zoekt getuigen van vechtpar­tij in horecagele­gen­heid Leeuwarden

Vrijdagnacht kreeg de politie een melding van een grote vechtpartij in een horecagelegenheid op het Ruiterskwartier in Leeuwarden. Een slachtoffer kreeg glaswerk in zijn gezicht en is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 39-jarige Leeuwarder aangehouden en ingesloten vanwege zware mishandeling. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

