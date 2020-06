Gearresteerde agent was in bezit van 1 kilo cocaïne: 'Deze zaak is heel pijnlijk voor de politie’

De maandag gearresteerde agent van de Eenheid Noord-Nederland had een kilo cocaïne in zijn bezit toen hij werd opgepakt door zijn collega’s. Dat meldt de Leeuwarder Courant .

Volgens bronnen werkt hij voor het district Oost-Friesland (Drachten). De 30-jarige man wordt ook verdacht van witwassen en ernstig plichtsverzuim. De man is vandaag voorgeleid. De rechter-commissaris heeft 14 dagen bewaring bevolen op basis van ‘het voorhanden hebben van cocaïne’, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De man wordt niet verdacht van lekken van politie-informatie.

Pijnlijk voor politie

Politie en OM willen geen mededelingen doen over de verdachte. ,,Deze zaak is heel pijnlijk voor de politie’', reageert wel een woordvoerder van de landelijke korpsleiding. ,,Dit is niet goed voor de beeldvorming en het hakt er ook flink in bij een team als een collega wordt verdacht van problemen rond integriteit.’'

De agent speelde jarenlang in het Nederlands politie-elftal en maakt mogelijk nog deel uit van het team.

530 agenten verdacht van misstappen

De politie worstelt met medewerkers die zich niet aan de regels houden. Sommigen zijn zwaar corrupt en onderhouden nauwe banden met criminelen en spelen politie-informatie over onderzoeken door.

De landelijke politie voerde vorig jaar 530 disciplinaire onderzoeken uit onder verdachte collega’s. De verdenking varieert van ongeoorloofd snuffelen in de gegevens van politiesystemen, het schenden van het ambtsgeheim (doorspelen van informatie aan derden) tot werken voor of zelfs deel uitmaken van een criminele organisatie.

150 ontslagen

Driehonderd medewerkers zijn vorig jaar door de leiding gestraft. In de lichtste gevallen bleef het bij een berisping of het terugzetten in rang. 150 politieagenten zijn ontslagen vanwege ongeoorloofd gedrag. Naast het disciplinaire onderzoek doet de Rijksrecherche een onderzoek naar de strafrechtelijke overtredingen.

Vergrootglas

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP nuanceert de cijfers, maar benadrukt dat hij niet wil bagatelliseren. ,,Er werken 70.000 mensen bij de politie in Nederland. Zij leven in een glazen huis. Procentueel gaan weinig mensen de fout in. Maar als dat gebeurd wordt daar het vergrootglas op gelegd.’’