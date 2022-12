Gebrek aan vervoersmogelijkheden voor 1 op de 12 Friese huishoudens

Tweede Kamer wil snel reddings­ope­ra­tie voor ijsstadion Thialf in Heerenveen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ijsstadion Thialf in Heerenveen voldoende steun krijgt om open te blijven nu de energiekosten fors oplopen. Het kabinet zou het schaatscentrum daarom moeten onderbrengen in de compensatieregeling die is ingesteld voor zwembaden. In dit potje zit veel meer geld (207 miljoen euro) dan de 6 miljoen euro die in het noodfonds voor sportclubs is gestopt.

