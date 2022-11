Gehuurde aanhanger leidt naar Friese dieseldief

Verdachte (74) in hoger beroep veroor­deeld tot elf jaar celstraf voor doden en wegmaken partner in Siddeburen

Kasem M. (74) is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van elf jaar voor het doden van zijn vrouw begin 2010, in het Groningse dorp Siddeburen. Hij heeft vervolgens haar lichaam doen verdwijnen, aldus het gerechtshof in Leeuwarden.

18 november